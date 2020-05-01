В Україні знайшли ще один відкритий для VIP-клієнтів ресторан 10:55
Корона-криза у США – 30 мільйонів людей втратили роботу 10:21
Обезголовила доньку – Горе-матір може сісти за грати довічно 09:48
Суцільна неправомірна вигода - Депутати закликали розслідувати скандал з «Епіцентром» Греги 09:12
У Єгипті стався теракт 07:31
Піклування по-український – Жінкам підняли пенсійний вік 14:45
Янукович пообіцяв в суді розповісти правду про здачу Криму 14:14
Наймолодшою жертвою COVID-19 в Україні став хлопець з Житомирщини 13:32
Не пристебнулись – На Закарпатті трапилась смертоносна ДТП 13:06
Український депутат сховався від коронавірусу на Кіпрі 12:32
У Харкові роздягнена жінка прогулялась вулицею з головою дитини в руках 11:56
Попросила бюджетні кошти – У Мережі розкритикували мільйонерку Вікторію Бекхем 11:21
У Мережі показали, як небайдужі люди гасять пожежі у Чорнобилі 09:21
Відпочинку на морі в 2020 році бути: Плануємо відпустку в Україні 07:00
Конфлікт Шарія та Вуйчича – У журналіста попросили вибачення 15:16
Поліція Харківської області розповіла нові деталі про жорстоке вбивство 13-річної дівчинки у селі Подвірки.
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що за фактом вбивства дитини у селі Подвірки, Харківська область, поліцейські відкрили кримінальне провадження. за п.2 ч.2 ст. 115 (умисне вбивство малолітньої дитини) Кримінального кодексу України.
38-річна горе-мати, яка 30 квітня прогулювалась Харковом голою з ножем й головою 13-річної доньки, затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За скоєне вбивство їй загрожує довічне позбавлення волі.
Коментар з приводу ситуації дав заступник начальника відділу СУ ГУНП в Харківській області Антон Санкiн. За його словами, з жінкою працюють слідчі Холодногірського відділу поліції. Відомо, що вона не була у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, однак вела себе неадекватно.
10:55: В Україні знайшли ще один відкритий для VIP-клієнтів ресторан
10:21: Корона-криза у США – 30 мільйонів людей втратили роботу
09:48: Обезголовила доньку – Горе-матір може сісти за грати довічно
09:12: Суцільна неправомірна вигода - Депутати закликали розслідувати скандал з «Епіцентром» Греги
07:31: У Єгипті стався теракт
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.