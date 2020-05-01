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Обезголовила доньку – Горе-матір може сісти за грати довічно

Аня Мартинюк 01 травня 2020, 09:48
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Обезголовила доньку – Горе-матір може сісти за грати довічно

Поліція Харківської області розповіла нові деталі про жорстоке вбивство 13-річної дівчинки у селі Подвірки.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що за фактом вбивства дитини у селі Подвірки, Харківська область, поліцейські відкрили кримінальне провадження. за п.2 ч.2 ст. 115 (умисне вбивство малолітньої дитини) Кримінального кодексу України. 

38-річна горе-мати, яка 30 квітня прогулювалась Харковом голою з ножем й головою 13-річної доньки, затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За скоєне вбивство їй загрожує довічне позбавлення волі.

Коментар з приводу ситуації дав заступник начальника відділу СУ ГУНП в Харківській області Антон Санкiн. За його словами, з жінкою працюють слідчі Холодногірського відділу поліції. Відомо, що вона не була у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, однак вела себе неадекватно.

 

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