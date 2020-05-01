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Діяльністю депутата Олександра Греги, який під час карантину спостерігає за процвітанням свого бізнесу, займуться агенти НАБУ та НАЗК.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 1 травня, стало відомо, що представники партії «Голос» звернулися в НАБУ та НАЗК на тлі скандалу з виявленням в мережі «Епіцентр» захисних засобів, які прибули в Україну з Китаю літаком «Мрія» як гумдопомога.
Як відомо, власник «Епіцентру», депутат Олександр Грега пояснював, чому у його магазині з’явились ці засоби, в той час як лікарням їх вкрай не вистачає. За його словами, він пропонував іншим підприємцям зробити замовлення у китайської компанії, де він сам закупив все необхідне для продажу.
У партії «Голос» заявили в свою чергу, що займатися торгівлею – «не справа народного депутата». Й навіть більше, у його діях помітили порушення закону.
«Така робота за сумісництвом прямо заборонена законом, а дії в інтересах власного підприємства однозначно можуть бути розцінені як використання свого становища з метою одержання неправомірної вигоди або, щонайменше - конфлікт інтересів», - розповіли у політсилі.
Тепер з ситуацією розбиратимуться агенти НАБУ та НАЗКА. Нагадаємо, раніше українські підприємці обурились з приводу того, що під час карантину їм неможна працювати, а «Епіцентр» тим часом пожинає солодкі плоди.
09:12: Суцільна неправомірна вигода - Депутати закликали розслідувати скандал з «Епіцентром» Греги
07:31: У Єгипті стався теракт
14:45: Піклування по-український – Жінкам підняли пенсійний вік
14:14: Янукович пообіцяв в суді розповісти правду про здачу Криму
13:32: Наймолодшою жертвою COVID-19 в Україні став хлопець з Житомирщини
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