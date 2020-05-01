Суцільна неправомірна вигода - Депутати закликали розслідувати скандал з «Епіцентром» Греги

Аня Мартинюк 01 травня 2020, 09:12

Діяльністю депутата Олександра Греги, який під час карантину спостерігає за процвітанням свого бізнесу, займуться агенти НАБУ та НАЗК.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 1 травня, стало відомо, що представники партії «Голос» звернулися в НАБУ та НАЗК на тлі скандалу з виявленням в мережі «Епіцентр» захисних засобів, які прибули в Україну з Китаю літаком «Мрія» як гумдопомога.

Як відомо, власник «Епіцентру», депутат Олександр Грега пояснював, чому у його магазині з’явились ці засоби, в той час як лікарням їх вкрай не вистачає. За його словами, він пропонував іншим підприємцям зробити замовлення у китайської компанії, де він сам закупив все необхідне для продажу.

У партії «Голос» заявили в свою чергу, що займатися торгівлею – «не справа народного депутата». Й навіть більше, у його діях помітили порушення закону.

«Така робота за сумісництвом прямо заборонена законом, а дії в інтересах власного підприємства однозначно можуть бути розцінені як використання свого становища з метою одержання неправомірної вигоди або, щонайменше - конфлікт інтересів», - розповіли у політсилі.

Тепер з ситуацією розбиратимуться агенти НАБУ та НАЗКА. Нагадаємо, раніше українські підприємці обурились з приводу того, що під час карантину їм неможна працювати, а «Епіцентр» тим часом пожинає солодкі плоди.