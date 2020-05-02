Зеленського закликали розпустити Раду

Аня Мартинюк 01 травня 2020, 08:39

З відповідною ідеєю виступив депутат від групи «За Майбутнє» Ігор Палиця.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 1 травня, стало відомо, що народний обранець Ігор Палиця закликаву лідера країни Володимира Зеленського розпустити ВРУ. Відповідний заклик прозвучав в ефірі ток-шоу «Право на владу».

«Прийшов час Президенту розпустити цю Верховну Раду. Монобольшість - це біда для українського народу. Кого виберуть наступного разу, буде вирішувати народ», - заявив депутат.

За його словами, монобільшості вказівки дає президент. Палиця особливо наголосив, що монобільшість інтелектуально не здатна приймати будь-які рішення.

Так, Палиця запропонував провести нові вибори в Раду разом з місцевими. Нагадаємо, місцеві вибори заплановані на осінь.