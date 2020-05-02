Зеленського закликали розпустити Раду

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З відповідною ідеєю виступив депутат від групи «За Майбутнє» Ігор Палиця.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 1 травня, стало відомо, що народний обранець Ігор Палиця закликаву лідера країни Володимира Зеленського розпустити ВРУ. Відповідний заклик прозвучав в ефірі ток-шоу «Право на владу».
«Прийшов час Президенту розпустити цю Верховну Раду. Монобольшість - це біда для українського народу. Кого виберуть наступного разу, буде вирішувати народ», - заявив депутат.
За його словами, монобільшості вказівки дає президент. Палиця особливо наголосив, що монобільшість інтелектуально не здатна приймати будь-які рішення.
Так, Палиця запропонував провести нові вибори в Раду разом з місцевими. Нагадаємо, місцеві вибори заплановані на осінь.
18:11: У Нацбанку спрогнозували зменшення грошового потоку від заробітчан
17:19: На Донеччині загинув чоловік, який намагався врятувати дитину
16:44: Вплив коронавірусу – Українці почали брати менше кредитів
15:33: Майже мільйон гривень – Український музикант розповів про втрати через карантин
14:53: На Житомирщині при підпалі сухої рослинності загинула жінка
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