Андрій Макаревич одружився в четвертий раз

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66-річний Андрій Макаревич вирішив не робити піару зі зміни сімейного статусу.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 1 травня, стало відомо, що лідер російської групи «Машина часу» Андрій Макаревич одружився. Це вже четвертий його шлюб.
66-річний музикант заявив, що не любить піару, тому не афішував новину про важливу подію у його житті.
«Дуже не люблю, коли починають робити піар зі свого особистого життя», - пояснив він.
До слова, раніше стало відомо, що російський комік Євген Петросян розійшовся з Оленою Степаненко. Тепер у 74-річного артиста естради нова кохана – 31-річна Тетяна Брухонова.
09:12: Суцільна неправомірна вигода - Депутати закликали розслідувати скандал з «Епіцентром» Греги
07:31: У Єгипті стався теракт
14:45: Піклування по-український – Жінкам підняли пенсійний вік
14:14: Янукович пообіцяв в суді розповісти правду про здачу Криму
13:32: Наймолодшою жертвою COVID-19 в Україні став хлопець з Житомирщини
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