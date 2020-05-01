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Андрій Макаревич одружився в четвертий раз

Аня Мартинюк 01 травня 2020, 08:12
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Андрій Макаревич одружився в четвертий раз

66-річний Андрій Макаревич вирішив не робити піару зі зміни сімейного статусу. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 1 травня, стало відомо, що лідер російської групи «Машина часу» Андрій Макаревич одружився. Це вже четвертий його шлюб. 

66-річний музикант заявив, що не любить піару, тому не афішував новину про важливу подію у його житті.

«Дуже не люблю, коли починають робити піар зі свого особистого життя», - пояснив він.

До слова, раніше стало відомо, що російський комік Євген Петросян розійшовся з Оленою Степаненко. Тепер у 74-річного артиста естради нова кохана – 31-річна Тетяна Брухонова.  

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