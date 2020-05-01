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У Єгипті стався теракт

Аня Мартинюк 01 травня 2020, 07:31
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У Єгипті стався теракт

Зловмисники націлились на бронеавтомобіль. На жаль, є жертви.

Новину передає «Преса України».

У четвер, 30 квітня, на Синайському півострові прогримів вибух. Він стався на південь від невеликого містечка Бір аль-Абд.

За даними єгипетських ЗМІ, атака була спрямована на солдатів в бронеавтомобілі. На жаль, не обійшлось без жертв. 10 людей загинули чи отримали поранення. Точної інформації щодо загиблих поки немає.

Жодна терористична група не взяла на себе відповідальності за теракт. Нагадаємо, єгипетські сили безпеки протягом багатьох років борються з повстанцями.

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