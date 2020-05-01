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Зловмисники націлились на бронеавтомобіль. На жаль, є жертви.
Новину передає «Преса України».
У четвер, 30 квітня, на Синайському півострові прогримів вибух. Він стався на південь від невеликого містечка Бір аль-Абд.
За даними єгипетських ЗМІ, атака була спрямована на солдатів в бронеавтомобілі. На жаль, не обійшлось без жертв. 10 людей загинули чи отримали поранення. Точної інформації щодо загиблих поки немає.
Жодна терористична група не взяла на себе відповідальності за теракт. Нагадаємо, єгипетські сили безпеки протягом багатьох років борються з повстанцями.
07:31: У Єгипті стався теракт
14:45: Піклування по-український – Жінкам підняли пенсійний вік
14:14: Янукович пообіцяв в суді розповісти правду про здачу Криму
13:32: Наймолодшою жертвою COVID-19 в Україні став хлопець з Житомирщини
13:06: Не пристебнулись – На Закарпатті трапилась смертоносна ДТП
12:32: Український депутат сховався від коронавірусу на Кіпрі
11:56: У Харкові роздягнена жінка прогулялась вулицею з головою дитини в руках
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