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Трамп дав оптимістичний прогноз щодо коронавірусу

Аня Мартинюк 30 квітня 2020, 15:08
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Трамп дав оптимістичний прогноз щодо коронавірусу

Американський лідер вважає, що вірус буде «викорінено» навіть без вакцини.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 30 квітня, президент США Дональд Трамп заявив, що Covid-19 буде «викорінено» з вакциною або без неї.

«Якщо не мати вакцини, і якщо вірусу не мати, ми житимемо як раніше… Вакцина була б чудовою справою, і я думаю, що ми дійдемо до цього», - заявив Трамп.

Відповідаючи на запитання журналіста, чому Трамп впевнений, що вірус буде «викорінено» без вакцини, він зазначив, що коронавірус «піде, зникне, буде знищено».

 

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