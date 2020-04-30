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Українським жінкам додали ще шість місяців до виходу на пенсію.
Новину передає «Преса України».
Очільниця департаменту пенсійного забезпечення Міністерства соціальної політики Валентина Кудін з’явилася в ефірі «Оглядача». Так, вона зробила важливу заяву про пенсійний вік в Україні.
У квітні його підняли для жінок, а саме з 59 до 59,5 років. Також залишається умова виходу на пенсію – стаж 27 років.
Нагадаємо, підняття пенсійного віку в Україні відбувається з 2011 року. Українці обурені такою ініціативою, зауважуючи, що до пенсійного віку просто не доживуть.
14:45: Піклування по-український – Жінкам підняли пенсійний вік
14:14: Янукович пообіцяв в суді розповісти правду про здачу Криму
13:32: Наймолодшою жертвою COVID-19 в Україні став хлопець з Житомирщини
13:06: Не пристебнулись – На Закарпатті трапилась смертоносна ДТП
12:32: Український депутат сховався від коронавірусу на Кіпрі
11:56: У Харкові роздягнена жінка прогулялась вулицею з головою дитини в руках
11:21: Попросила бюджетні кошти – У Мережі розкритикували мільйонерку Вікторію Бекхем
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