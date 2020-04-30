Піклування по-український – Жінкам підняли пенсійний вік

Аня Мартинюк 30 квітня 2020, 14:45

Українським жінкам додали ще шість місяців до виходу на пенсію.

Новину передає «Преса України».

Очільниця департаменту пенсійного забезпечення Міністерства соціальної політики Валентина Кудін з’явилася в ефірі «Оглядача». Так, вона зробила важливу заяву про пенсійний вік в Україні.

У квітні його підняли для жінок, а саме з 59 до 59,5 років. Також залишається умова виходу на пенсію – стаж 27 років.

Нагадаємо, підняття пенсійного віку в Україні відбувається з 2011 року. Українці обурені такою ініціативою, зауважуючи, що до пенсійного віку просто не доживуть.