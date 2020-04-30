Янукович пообіцяв в суді розповісти правду про здачу Криму

Аня Мартинюк 30 квітня 2020, 14:14

Адвокат колишнього президента України зазначив, що Янукович також готовий говорити про розстріли на Майдані.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 30 квітня, стало відомо, президент-втікач Віктор Янукович готовий відповісти у суді про здачу Криму РФ. Про це повідомив адвокат колишнього українського лідера Віталій Сердюк.

За його словами, Янукович направив до Державного бюро розслідувань відповідну заяву.

«Віктор Янукович готовий співпрацювати з ГБР для розслідування здачі Криму Олександром Турчиновим, Андрієм Парубієм, Ігорем Тенюхом, Валентином Наливайченком та іншими. У квітні 2019 року, з ініціативи захисту Віктора Януковича, ДБР початок кримінальне провадження № 62019000000000403 за фактом вчинення в.о. президента України Олександром Турчиновим, главою РНБО Андрієм Парубієм, міністром оборони Ігорем Тенюхом, главою СБУ Валентином Наливайчено й іншими особами незаконних дій, спрямованих на зміну меж території України і державної зради», - зазначив Сердюк.

Останній також наголосив, що у 2014 році ЗСУ були в належному стані. За його словами, причина, через яку здали півострів – тодішнє керівництво відмовилось захищати територіальну цілісність країни, а натомість виконувало вказівки «західних кураторів».

Сердюк додав, що його клієнт Янукович готовий співпрацювати з судовими та правоохоронними органами України задля встановлення істини, в тому числі й в питанні розстрілів на Майдані.