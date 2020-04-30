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Наймолодшою жертвою COVID-19 в Україні став хлопець з Житомирщини

Аня Мартинюк 30 квітня 2020, 13:32
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Наймолодшою жертвою COVID-19 в Україні став хлопець з Житомирщини

Йому було вісімнадцять років.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 30 квітня, стало відомо, що у Житомирській області від корона вірусу помер 18-річний хлопець родом з Попільнянського району. Його смерть наступила 29 квітня.

Про це повідомила заступниця голови ОДА Наталія Остапченко. Так, хлопець став наймолодшою жертвою смертоносного китайського вірусу в Україні.

Вона уточнила, що смерть молодого чоловіка настала  від кровотечі на тлі тромбозу. Нагадаємо, всього в Україні 10406 випадки COVID-19. З них 261 летальний. У Житомирській області  374 випадки інфікування.

 

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