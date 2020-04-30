Не пристебнулись – На Закарпатті трапилась смертоносна ДТП

Аня Мартинюк 30 квітня 2020, 13:06

22-річний водій та його 20-річна пасажирка влетіли в огорожу.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 30 квітня, у Закарпатській області сталась смертоносна ДТП. У Мукачеві автомобіль «Шкода» влетів у бетонну огорожу. За кермом знаходився 22-річний хлопець. В авто також була 20-річна пасажирка.

Остання померла в кареті швидкої. Водій знаходиться у лікарні у важкому стані. У нього політравма голови і грудної клітини, травми ніг і шок.

За даними місцевих ЗМІ, молоді люди не скористались паском безпеки.