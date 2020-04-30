Український депутат сховався від коронавірусу на Кіпрі

Аня Мартинюк 30 квітня 2020, 12:32

«Слуга народу» Андрій Холодов вирішив не працювати під час карантину в Україні. Він полетів на Кіпр, де зареєстрована його фірма, якій належать столичні МАФи.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 30 квітня журналісти «Схем» повідомили, що депутат «Слуги народу» та кум Віктора Медведчука Андрій Холодов покинув Україну. Напередодні припинення авіасполучення, 15 березня, він полетів на Кіпр й не повернувся, коли була проведена евакуація українців з острова. А саме 20 березня.

В результаті нардеп президентської фракції пропустив п’ять позачергових засідань.

Журналісти дізнались, що на Кіпрі, а саме у місті Лімасол, у 47-річного політика є маєток біля узбережжя. Також на Кіпрі він зареєстрував фірму-власника сотень київських МАФів.