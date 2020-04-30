У Харкові роздягнена жінка прогулялась вулицею з головою дитини в руках

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Неадекватна жінка відмовилась давати пояснення правоохоронцям щодо інциденту.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 30 квітня, представники поліції Харківської області затримали жінку, яка без одягу, з пакетом й ножем в руках рухалась вулицею Полтавський шлях. Правоохоронці виявили у пакеті жахливу знахідку – голову 13-річної дівчинки.
Жінку затримали 06:00 години ранку.
Про подію також розповів декан факультету кіберполіції Харківського національного університету внутрішніх справ В’ячеслав Марков.
«Просто немає слів і дуже шкода, що обірвалося життя дитини», - зазначив він.
Правоохоронці уточнили, що жінка була в неадекватному стані й відмовилась будь-що пояснювати. Згодом з’явилась інформація про те, що у селі Подвірки знайшли обезголовлене тіло 13-річної дитини. Поліція встановила, що вбивцею дитини є її мати.
«30 квітня о 8:25 зі служби «102» до Дергачівського відділу поліції надійшла інформація про звернення 40-річного мешканця села Подвірки. Він повідомив, що вранці за місцем мешкання у сусідній кімнаті виявив обезголовлене тіло своєї 13-річної племінниці. Чоловік мешкає у будинку разом зі своєю 38-річною сестрою та її донькою», - зазначили у поліції.
Деталі трагедії з’ясовуються.
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