Попросила бюджетні кошти – У Мережі розкритикували мільйонерку Вікторію Бекхем

Аня Мартинюк 30 квітня 2020, 11:21

46-річна Вікторія Бекхем вирішила скористатися урядовою програмою задля отримання коштів для її працівників на тлі пандемії.

Новину передає «Преса України».

Знаменитість Вікторія Бекхем була розкритикована за свій крок на тлі пандемії коронавірусу. Як відомо, модельєр звільнила частину свого персоналу, а для решти попросила допомоги у влади Великої Британії.

Як зазначають іноземні ЗМІ, 46-річна Вікторія «попросила гроші британських платників податків», а саме, щоб вони заплатили 80% зарплати її працівникам. Мова йде про суму в 200 000 фунтів стерлінгів.

В результаті зірку, сім'я якої має щонайменше 335 мільйонів фунтів стерлінгів, було розкритиковано інтернет-спільнотою.

«Вона скористалася урядовою схемою задля утримання робочих місць, яка була запропонована бізнесу в умовах кризи коронавірусу, щоб допомогти запобігти втраті робочих місць. Вікторія Бекхем, здається, не є жертвою економічної ситуації. Але, як і всі скупі на гроші люди, вона вирішила потрусити платників податків», - відзначили ЗМІ.

Нагадаємо, у березні Девід Бекхем та Вікторія Бекхем придбали нову розкішну квартиру у Маямі за 24 мільйони доларів.