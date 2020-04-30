Відпочинку на морі в 2020 році бути: Плануємо відпустку в Україні

Аня Мартинюк 30 квітня 2020, 07:00

Скоро будуть послаблювати карантинні заходи і ця новина підбурила багатьох українців до планування літньої відпустки. Зрозуміло, що відправитися за кордон на тлі останніх подій не вийде. Кордони закриті і міжнародне авіасполучення теж. Тому варто звернути увагу на вітчизняні курорти. Скільки буде коштувати відпочинок влітку в Україні не знають навіть власники туристичного бізнесу. Про це повідомляє «НашеМісто», посилаючись на Azov.UA.

Схоже, що курортний сезон в цьому році все ж відбудеться, хоч і почнеться пізніше, ніж звичайно. Вже до кінця травня, якщо статистика захворюваності буде стабільно поліпшуватися, обмежувальні заходи максимально пом'якшать, а до середини червня запустять міжміські автобуси та поїзди. Хтось зі страху заразитися не ризикне залишати місто, але багато хто, вирвавшись з чотирьох стін, відправиться до моря або в гори.

Курорти Азовського і Чорного морів, а також Закарпаття щосили готуються приймати туристів і не приховують, що чекають великого попиту. Так, власники баз відпочинку і міні-готелів в Бердянську запевняють, що майже половина номерів, переважно преміум-класу, вже зарезервована. І кількість дзвінків зростає з кожним днем.

Однак збільшення попиту може потягнути за собою і зростання цін. Експерти прогнозують, що курорти Одеси можуть стати дорожче, ніж «все включено» Туреччини або Єгипту.

Крім того, власникам українських готелів ймовірно доведеться пристосовуватися до нового формату сервісу, який буде вимагати епоха посткарантину. Наприклад, впроваджувати особливу систему взаємодії гостей і персоналу, яка дозволить забезпечити дистанцію і звести до мінімуму ризик зараження. А також приділяти в рази більше уваги гігієні, яка до сих пір була слабким місцем більшості готелів на вітчизняних курортах.

Нові умови майже гарантовано приведуть до збільшення витрат готельєрів, а значить, і підвищення вартості відпочинку. З іншого боку, неадекватно високі ціни можуть відлякати українців, багато з яких в умовах коронакризи очікувано будуть економити. Тому, як вважають експерти, ціни на морський відпочинок в 2020 році швидше за все зростуть, але не сильно.

Зорієнтуватися в актуальних цінових пропозиціях баз відпочинку і готелів на узбережжі Азовського і Чорного морів допоможе матеріал проєкту «Кірілловка.Укр», оглядачі якого зробили достачно об'ємний довідник практично енциклопедичного формату з інформацією про інфраструктуру, житло і особливості більшості популярних морських курортів України. До слова, там же за допомогою веб-камер можна в режимі реального часу стежити, як вітчизняні рекреації готуються до літнього сезону, а заодно порівняти їх із зарубіжними зонами відпочинку.