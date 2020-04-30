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У Тернополі ринки не відкриють

Аня Мартинюк 30 квітня 2020, 10:24
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У Тернополі ринки не відкриють

Підприємці вирішили не скористатись дозволом Кабміну на відновлення роботи. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 30 квітня, стало відомо, що тернопільські підприємці прийняли рішення не відкривати ринки до закінчення карантину попри дозвіл Кабміну. Тобто до 11 травня. Причина – небезпека поширення коронавірусної інфекції.

Відповідну інформацію надав місцевий штаб по боротьбі з COVID-19.

«З огляду на зростання захворюваності коронавірусів, керівники ринків відзначили, що не хочуть ризикувати здоров'ям як своїх працівників, так і жителів міста. Тому прийняли рішення до 11 травня продовольчі ринки в Тернополі не відкривати», - зазначено у повідомленні. 

Станом на 30 квітня у Тернопільській області 779 випадків COVID-19.

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