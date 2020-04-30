В Україні понад 10 тисяч людей з COVID-19 – МОЗ

Аня Мартинюк 30 квітня 2020, 09:55

У прес-службі МОЗ повідомили про збільшення кількості виявлених людей з коронавірусом. Разом тим змінилась статистика смертності та пацієнтів, які одужали.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 30 квітня, в МОЗ повідомили про збільшення на 540 осіб кількості хворих на COVID-19. Тепер загальна кількість хворих складає 10406 людей. З них 261 летальний випадок та 1238 людей одужали.

У Чернівецькій області тепер 1571 випадок, у місті Києві 1401 випадок. Замикає трійку лідерів Івано-Франківська область з 862 випадками.

Ситуація в інших областях країни наступна:

Вінницька область — 417.

Волинська область — 280.

Дніпропетровська область — 347.

Донецька область — 68.

Житомирська область — 374.

Закарпатська область — 419.

Запорізька область — 243.

Кіровоградська область — 391.

Київська область — 664.

Львівська область — 430.

Луганська область — 33.

Миколаївська область — 126.

Одеська область — 277.

Полтавська область — 203.

Рівненська область — 637.

Сумська область — 102.

Тернопільська область — 779.

Харківська область — 249.

Херсонська область — 111.

Хмельницька область — 82.

Черкаська область — 290.

Чернігівська область — 50.

Даних з окупованих територій відсутні.