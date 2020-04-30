В Україні понад 10 тисяч людей з COVID-19 – МОЗ

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У прес-службі МОЗ повідомили про збільшення кількості виявлених людей з коронавірусом. Разом тим змінилась статистика смертності та пацієнтів, які одужали.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 30 квітня, в МОЗ повідомили про збільшення на 540 осіб кількості хворих на COVID-19. Тепер загальна кількість хворих складає 10406 людей. З них 261 летальний випадок та 1238 людей одужали.
У Чернівецькій області тепер 1571 випадок, у місті Києві 1401 випадок. Замикає трійку лідерів Івано-Франківська область з 862 випадками.
Ситуація в інших областях країни наступна:
Вінницька область — 417.
Волинська область — 280.
Дніпропетровська область — 347.
Донецька область — 68.
Житомирська область — 374.
Закарпатська область — 419.
Запорізька область — 243.
Кіровоградська область — 391.
Київська область — 664.
Львівська область — 430.
Луганська область — 33.
Миколаївська область — 126.
Одеська область — 277.
Полтавська область — 203.
Рівненська область — 637.
Сумська область — 102.
Тернопільська область — 779.
Харківська область — 249.
Херсонська область — 111.
Хмельницька область — 82.
Черкаська область — 290.
Чернігівська область — 50.
Даних з окупованих територій відсутні.
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