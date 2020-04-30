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Інтернет-спільнота вкотре показала реальну ситуацію у Зоні відчуження, де тривають пожежі.
Новину передає «Преса України».
Користувач Фейсбук Віталій Юшкевич представив серію фото та відео з гарячих точок у Зоні відчуження.
«БЕЗ КОМЕНТАРІВ - відео 3. 29.04.2020 одночасно в декількох місцях знову спалахнула лісова пожежа горіло по лінії Лучанки-Дубовий Гай. Розповсюдження загоряння по лінії Велідники-Норинськ, доходить аж до с.Ігнатпіль. На самому початку за гасіння взялись прості люди Микола Онищук водій з яким ми приїхали на пожежу, перший заступник голови Овруцького ОТГ Володимир Гришковець, староста, Норинської старостинського округу, яким не байдужа доля зелених дібров рідного краю. Також на підмогу приїхали пожежники з села В.Хайча за кермом староста Сергій Божок», - написав він.
Ситуацію прокоментував член Громадської Ради в Державному агентстві України з управління зоною відчуження Ярослав Ємельяненко.
«Люди можуть набагато більше, ніж бюрократичні структури. Задача других - просто не заважати людям берегти свою землю», - додав він.
Він також нагадав, що в Україні йде війна й добровольчі загони, часто зі своєю мисливською зброєю, взяли на себе значну частину боротьби.
09:21: У Мережі показали, як небайдужі люди гасять пожежі у Чорнобилі
15:16: Конфлікт Шарія та Вуйчича – У журналіста попросили вибачення
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