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Анатолій Шарій повідомив, що представниця Ніка Вуйчича попросила вибачення у нього за слова про використання оратора у політичних цілях. Як виявилось, журналісту цього мало.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 29 квітня, блогер та журналіст Анатолій Шарій повідомив, що представниця оратора Ніка Вуйчича Яна Кучеренко записала відео, в якому просить у журналіста вибачення.
Як відомо, Кучеренко звинуватила Шарія у використанні відео, де Нік Вуйчич заявляє йому про свою любов та підтримку, для політичних цілей. Також вона заявила, що Шарій купив у Вуйчича відео. В результаті Шарій спростував цю інформацію та зажадав розбірок у суді за наклеп.
Тепер журналіст очікує вибачень від самого Ніка Вуйчича, який записував йому друге відео, де також просить не використовувати його перший ролик.
15:16: Конфлікт Шарія та Вуйчича – У журналіста попросили вибачення
14:19: Майже 2000 хворих – У Криму різко збільшилась кількість підозр на коронавірус
11:50: Українців з коронавірусом лікуватимуть ще одним препаратом
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