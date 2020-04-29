Конфлікт Шарія та Вуйчича – У журналіста попросили вибачення

Аня Мартинюк 29 квітня 2020, 15:16

Анатолій Шарій повідомив, що представниця Ніка Вуйчича попросила вибачення у нього за слова про використання оратора у політичних цілях. Як виявилось, журналісту цього мало.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 29 квітня, блогер та журналіст Анатолій Шарій повідомив, що представниця оратора Ніка Вуйчича Яна Кучеренко записала відео, в якому просить у журналіста вибачення.

Як відомо, Кучеренко звинуватила Шарія у використанні відео, де Нік Вуйчич заявляє йому про свою любов та підтримку, для політичних цілей. Також вона заявила, що Шарій купив у Вуйчича відео. В результаті Шарій спростував цю інформацію та зажадав розбірок у суді за наклеп.

Тепер журналіст очікує вибачень від самого Ніка Вуйчича, який записував йому друге відео, де також просить не використовувати його перший ролик.