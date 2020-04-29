Українців не пустили на заробітки у Лондон

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Державна авіа служба України не дала зелене світло на здійснення спецрейсу.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 29 квітня, стало відомо, що українським заробітчанам не дозволили відправитись у Лондон. Державна авіа служба України заборонила здійснити рейс й скасувала його за дві години до вильоту.
Як відомо, доставити робочі руки у столицю Великої Британії мала компанія МАУ. Авіаперевізник повідомив, що рейс був організований роботодавцем українців, які мали довгостроковий контракт.
«У цих умовах українці можуть легально і офіційно перебувати на території Великої Британії. Відповідно, дана категорія не є ризиковою для України. Дані громадяни не потребуватимуть евакуації найближчим часом і не стануть потенційними розповсюджувачами на території України COVID-19», - додали в МАУ.
Також зазначається, що у Державній авіа службі не назвали причину такого ходу подій.
15:16: Конфлікт Шарія та Вуйчича – У журналіста попросили вибачення
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11:50: Українців з коронавірусом лікуватимуть ще одним препаратом
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