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Українців не пустили на заробітки у Лондон

Аня Мартинюк 29 квітня 2020, 14:50
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Українців не пустили на заробітки у Лондон

Державна авіа служба України не дала зелене світло на здійснення спецрейсу. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 29 квітня, стало відомо, що українським заробітчанам не дозволили відправитись у Лондон.  Державна авіа служба України заборонила здійснити рейс й скасувала його за дві години до вильоту.

Як відомо, доставити робочі руки у столицю Великої Британії мала компанія МАУ. Авіаперевізник повідомив, що рейс був організований роботодавцем українців, які мали довгостроковий контракт.

«У цих умовах українці можуть легально і офіційно перебувати на території Великої Британії. Відповідно, дана категорія не є ризиковою для України. Дані громадяни не потребуватимуть евакуації найближчим часом і не стануть потенційними розповсюджувачами на території України COVID-19», - додали в МАУ.

Також зазначається, що у Державній авіа службі не назвали причину такого ходу подій. 

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