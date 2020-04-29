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За останній тиждень майже тисяча людей звернулась за допомогою до лікарів.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 29 квітня, російські ЗМІ повідомили, що в анексованому Криму побільшало підозр на коронавірус. Наразі у лікарнях під наглядом лікарів через можливість зараження перебуває 1844 людини. Всього за тиждень хворих побільшало на 844 людини.
Ситуацію прокоментувала так звана віце-прем'єр - міністр праці та соцзахисту республіки Олена Романовська.
«Через велику кількість хворих і в обсерваторах додалося людей і в лікарнях. Знято з спостереження всього 58 чоловік, при цьому взято під спостереження тільки за вчорашній день 296 осіб. Вдома знаходяться 1042, в стаціонарах 101 чоловік. за вчорашній день надійшло 19 осіб, виписано вісім. У обсерваторах знаходиться 701 особа», - зауважила вона.
Всього в Криму підтверджено 89 випадків зараження коронавірусом.
14:19: Майже 2000 хворих – У Криму різко збільшилась кількість підозр на коронавірус
11:50: Українців з коронавірусом лікуватимуть ще одним препаратом
11:16: Рошену та Епіцентру можна все – Під Кабміном зібрались невдоволені підприємці
10:38: Українцям додадуть дрібних – Монета номіналом 10 гривень увійде в обіг в червні
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