Майже 2000 хворих – У Криму різко збільшилась кількість підозр на коронавірус

Аня Мартинюк 29 квітня 2020, 14:19

За останній тиждень майже тисяча людей звернулась за допомогою до лікарів.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 29 квітня, російські ЗМІ повідомили, що в анексованому Криму побільшало підозр на коронавірус. Наразі у лікарнях під наглядом лікарів через можливість зараження перебуває 1844 людини. Всього за тиждень хворих побільшало на 844 людини.

Ситуацію прокоментувала так звана віце-прем'єр - міністр праці та соцзахисту республіки Олена Романовська.

«Через велику кількість хворих і в обсерваторах додалося людей і в лікарнях. Знято з спостереження всього 58 чоловік, при цьому взято під спостереження тільки за вчорашній день 296 осіб. Вдома знаходяться 1042, в стаціонарах 101 чоловік. за вчорашній день надійшло 19 осіб, виписано вісім. У обсерваторах знаходиться 701 особа», - зауважила вона.

Всього в Криму підтверджено 89 випадків зараження коронавірусом.