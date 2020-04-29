Квітень в Україні завершиться дощами – синоптик

Майже 2000 хворих – У Криму різко збільшилась кількість підозр на коронавірус 14:19
Українців з коронавірусом лікуватимуть ще одним препаратом 11:50
Рошену та Епіцентру можна все – Під Кабміном зібрались невдоволені підприємці 11:16
Українцям додадуть дрібних – Монета номіналом 10 гривень увійде в обіг в червні 10:38
Сосєдов та Комаровський висловились про компанії, які зупинили співпрацю з Тодоренко 08:39
Нове опитування – Ляшко популярніший за Степанова та Супрун 13:57
Любив суп з акул – Колишній кухар Кім Чен Ина розповів, чому той потовстішав 13:21
Компанії продовжують розривати контракти з Регіною Тодоренко 11:27
По 400 нових випадків COVID-19 на добу – В МОЗ нова статистика 10:49
Для особливих гостей – Ресторан Тищенка не закрився на карантин 10:13
Синоптик Наталія Діденко представила свіжий прогноз погоди. За її словами, квітень завершиться теплом та дощами.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 29 квітня, синоптик Наталія Діденко повідомила, що квітень завершиться в Україні дощами та грозами на Заході, Півночі та лише подекуди в центральних областях.
Також очікується температура повітря +20+25 градусів, в західних областях +16+19 градусів. На південному узбережжі місцями +12+14 градусів.
«На Півдні та на Сході, у більшості центральних областей переважатиме суха погода. Хіба на Одещині очікується дощ. Вітер в Україні південний та південно-західний, помірний», - йдеться у її повідомленні.
Періодичні дощі можна очікувати у Києві. Тут денна температура повітря становитиме +20+24 градусів.
14:19: Майже 2000 хворих – У Криму різко збільшилась кількість підозр на коронавірус
11:50: Українців з коронавірусом лікуватимуть ще одним препаратом
11:16: Рошену та Епіцентру можна все – Під Кабміном зібрались невдоволені підприємці
10:38: Українцям додадуть дрібних – Монета номіналом 10 гривень увійде в обіг в червні
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.