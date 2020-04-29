Квітень в Україні завершиться дощами – синоптик

Аня Мартинюк 29 квітня 2020, 13:49

Синоптик Наталія Діденко представила свіжий прогноз погоди. За її словами, квітень завершиться теплом та дощами.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 29 квітня, синоптик Наталія Діденко повідомила, що квітень завершиться в Україні дощами та грозами на Заході, Півночі та лише подекуди в центральних областях.

Також очікується температура повітря +20+25 градусів, в західних областях +16+19 градусів. На південному узбережжі місцями +12+14 градусів.

«На Півдні та на Сході, у більшості центральних областей переважатиме суха погода. Хіба на Одещині очікується дощ. Вітер в Україні південний та південно-західний, помірний», - йдеться у її повідомленні.

Періодичні дощі можна очікувати у Києві. Тут денна температура повітря становитиме +20+24 градусів.