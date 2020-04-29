Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • На Балі знайшли мертвою пару з України
  • Українцям запропонували попіаритися на пожежах у Чорнобилі
  • В МОЗ представили невтішну статистику щодо COVID-19

В Україну прибула нова партія евакуйованих

Аня Мартинюк 29 квітня 2020, 13:26
Версія для друку
В Україну прибула нова партія евакуйованих

Українці повернулись з Неаполя, Єревана та Стокгольма.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 29 квітня, стало відомо, що днем раніше в Україну евакуювали громадян, які перебували в Італії, Вірменії та Швеції. Всього додому повернулись близько 300 українців.

Відомо, що прибулих оформили в аеропорту “Бориспіль”. За даними прес-служби ДПСУ, у мандрівників виміряли температуру, вона не показала відхилень у жодного українця. Вони також встановили додаток “Дій дома”.

Це означатиме, що люди перебуватимуть на самоізоляції у власних домівках. Один чоловік вирішив пройти обсервацію у Києві.

 

Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції