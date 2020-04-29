В Україну прибула нова партія евакуйованих

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Українці повернулись з Неаполя, Єревана та Стокгольма.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 29 квітня, стало відомо, що днем раніше в Україну евакуювали громадян, які перебували в Італії, Вірменії та Швеції. Всього додому повернулись близько 300 українців.
Відомо, що прибулих оформили в аеропорту “Бориспіль”. За даними прес-служби ДПСУ, у мандрівників виміряли температуру, вона не показала відхилень у жодного українця. Вони також встановили додаток “Дій дома”.
Це означатиме, що люди перебуватимуть на самоізоляції у власних домівках. Один чоловік вирішив пройти обсервацію у Києві.
14:19: Майже 2000 хворих – У Криму різко збільшилась кількість підозр на коронавірус
11:50: Українців з коронавірусом лікуватимуть ще одним препаратом
11:16: Рошену та Епіцентру можна все – Під Кабміном зібрались невдоволені підприємці
10:38: Українцям додадуть дрібних – Монета номіналом 10 гривень увійде в обіг в червні
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