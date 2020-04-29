В Україну прибула нова партія евакуйованих

Аня Мартинюк 29 квітня 2020, 13:26

Українці повернулись з Неаполя, Єревана та Стокгольма.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 29 квітня, стало відомо, що днем раніше в Україну евакуювали громадян, які перебували в Італії, Вірменії та Швеції. Всього додому повернулись близько 300 українців.

Відомо, що прибулих оформили в аеропорту “Бориспіль”. За даними прес-служби ДПСУ, у мандрівників виміряли температуру, вона не показала відхилень у жодного українця. Вони також встановили додаток “Дій дома”.

Це означатиме, що люди перебуватимуть на самоізоляції у власних домівках. Один чоловік вирішив пройти обсервацію у Києві.