Ляшко навідався до ресторану Тищенка

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Олег Ляшко вирішив нагадати Миколі Тищенку, що мільйони українців під час карантину не працюють, тому й його ресторан повинен бути закритим.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 29 квітня, колишній депутат ВРУ Олег Ляшко влаштував акцію. Політик направився до входу ресторан «Влюр», який належить нардепу президентської фракції «Слуга народу» Миколі Тищенку.
Як відомо, останній потрапив у гучний скандал. Журналісти дізнались, що заклад не закрився на карантин, а продовжував задовольняти потреби впливових людей.
На своїй сторінці у соцмережі Ляшко показав, як група людей, й він в тому числі, блокує вхід до ресторану й залишає на ньому напис «Карантин».
«Карантин, так карантин. Для всіх! А то мільйони бідують, а слуги жирують», - підписав відео Ляшко.
Нагадаємо, раніше Микола Тищенко виправдався за те, що його ресторан працює. За його словами, у ресторані проходять одиничні зустрічі й заклад закритий для пересічних відвідувачів.
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