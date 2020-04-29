На Балі знайшли мертвою пару з України

Аня Мартинюк 29 квітня 2020, 12:27

Тіла чоловіка та жінки, як того вимагає протокол по COVID-19, дезінфікували та відправили у лікарню.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 29 квітня, стало відомо, що на Балі знайшли мертвими двох громадян України. Мова йде про пару, чоловіка та жінку. Тіла українців знайшла поліція острова в районі Кедонганан Бадунг днем раніше, 28 квітня.

Видання Coconut тим часом зазначило, що тіла знайшли у їх помешканні. Сусіди пари зазначили, що викликали поліцію, оскільки туристи довгий час не виходили з помешкання. Відомо, що тіла померлих обприскали дезінфікуючими засобами та відправили у лікарню в Санглах.

Поліція пояснила, що це був запобіжний захід, передбачений протоколом COVID-19. Причину смерті українців встановлюють, ознак насильства на їх тілах немає.

Тим часом у чаті українських туристів, які відпочивали на Балі, були вказані ймовірні імена українців. Припущено, що це 54-річний Андрій Сусленко і 52-річна Тетяна М’єнчинська.