Українців з коронавірусом лікуватимуть ще одним препаратом

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Причина змін протоколу лікування - тромбоемболічні ускладнення у пацієнтів з коронавірусом.
Новину передає «Преса України».
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив під час брифінгу, що у МОЗ внесли корективи в протокол лікування людей з коронавірусом.
За словами Степанова, до списку препаратів додали «Гепарин». Міністр пояснив, що препарат додали, оскільки у хворих почастішали тромбоемболічні ускладнення.
Варто зазначити, що цей препарат також використовують й в інших країнах для лікування людей з інфекцією. Нагадаємо, станом на 29 квітня, в Україні 9866 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. З них 250 летальних випадків.
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