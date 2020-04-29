Рошену та Епіцентру можна все – Під Кабміном зібрались невдоволені підприємці

Аня Мартинюк 29 квітня 2020, 11:16

Під Кабміном проходить акція протесту. Представники малого та середнього бізнесу вимагають дозволити їм працювати.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 29 квітня, біля Кабміну зібрались мітингувальники. Мова йде про підприємців, яких не влаштовують обмежувальні заходи. Вони вимагають завершити карантин для малого і мікробізнесу з 1 травня й дати можливість «годувати свої сім’ї».

За даними видання «Страна», невдоволені українці нагадали, що «Епіцентр», який належить ексрегіоналу Олександру Герезі, та «Рошен» одіозного Петра Порошенка працюють.

«Якщо карантин, то для всіх. Чому ми не працюємо, а Рошен працює, Епіцентр працює, Макдональдс працює. А якщо не для всіх, то давайте відкривати всіх. А не так, що карантин тільки для малого бізнесу, а великий бізнес працює», - зазначили учасники акції.

Нагадаємо, раніше українські фермери протестами добилися, щоб ряд ринків у країні відкрили.