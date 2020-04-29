Українцям додадуть дрібних – Монета номіналом 10 гривень увійде в обіг в червні

Аня Мартинюк 29 квітня 2020, 10:38

У Нацбанку анонсували появу в обігу чергової непримітної срібної монети. На цей раз номіналом 10 гривень.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 29 квітня, у прес-службі НБУ анонсували появу в обігу монети номіналом десять гривень. Як зазначається, подія запланована на 3 червня.

«Це – частина комплексного рішення з оптимізації та оновлення банкнотно-монетного ряду гривні, що триває з 2014 року. Його мета – забезпечити в Україні надійніші та захищеніші від підроблень банкноти, зручність готівкових розрахунків та економію коштів для держави. Введення в обіг нових обігових монет номіналом 10 гривень завершить цей процес», - йдеться у повідомленні.

В банку наголосили, що українцям не доведеться обмінювати паперові банкноти на монети. Вони однаково будуть в обігу.

Нагадаємо, раніше українці розкритикували Монетний двір та НБУ за випуск монет номіналом 1, 2, 5 та 10 гривень в однаковому дизайні та практично однакового розміру. Для прикладу, монети номіналом гривня та дві мають розмір колишніх двох копійок.