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Українцям додадуть дрібних – Монета номіналом 10 гривень увійде в обіг в червні

Аня Мартинюк 29 квітня 2020, 10:38
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Українцям додадуть дрібних – Монета номіналом 10 гривень увійде в обіг в червні

У Нацбанку анонсували появу в обігу чергової непримітної срібної монети. На цей раз номіналом 10 гривень. 

Новину передає «Преса України». 

Сьогодні, 29 квітня, у прес-службі НБУ анонсували появу в обігу монети номіналом десять гривень. Як зазначається, подія запланована на 3 червня.

«Це – частина комплексного рішення з оптимізації та оновлення банкнотно-монетного ряду гривні, що триває з 2014 року. Його мета – забезпечити в Україні надійніші та захищеніші від підроблень банкноти, зручність готівкових розрахунків та економію коштів для держави. Введення в обіг нових обігових монет номіналом 10 гривень завершить цей процес», - йдеться у повідомленні.

В банку наголосили, що українцям не доведеться обмінювати паперові банкноти на монети. Вони однаково будуть в обігу.

Нагадаємо, раніше українці розкритикували Монетний двір та НБУ за випуск монет номіналом 1, 2, 5 та 10 гривень в однаковому дизайні та практично однакового розміру. Для прикладу, монети номіналом гривня та дві мають розмір колишніх двох копійок.

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