В Україні 1103 людини одужали від COVID-19 – МОЗ

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За даними МОЗ, в Україні виявили ще 456 людей з коронавірусною інфекцією.
Новину передає «Преса України».
Станом на 9:00 ранку 29 квітня в Україні 9866 виявлених хворих на коронавірус. За даними МОЗ, з них 250 летальних випадків та 1103 людини одужали. За добу було виявлено 456 нових випадків.
«Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 412 випадків;
Волинська область — 271 випадок;
Дніпропетровська область — 323 випадки;
Донецька область — 52 випадки;
Житомирська область — 357 випадків;
Закарпатська область — 403 випадки;
Запорізька область — 228 випадків;
Івано-Франківська область — 821 випадок;
Кіровоградська область — 377 випадків;
м. Київ — 1341 випадок;
Київська область — 643 випадки;
Львівська область — 405 випадків;
Луганська область — 33 випадки;
Миколаївська область — 116 випадків;
Одеська область — 261 випадок;
Полтавська область — 188 випадків;
Рівненська область — 588 випадків;
Сумська область — 98 випадків;
Тернопільська область — 708 випадків;
Харківська область — 237 випадків;
Херсонська область — 111 випадків;
Хмельницька область — 81 випадок;
Чернівецька область — 1489 випадків;
Черкаська область — 282 випадки;
Чернігівська область — 41 випадок», - зазначили у прес-службі.
Варто зазначити, що в МОЗ відсутні дані про ситуацію на тимчасово окупованих територіях. Нагадаємо, в Україні до 11 травня діє карантин.
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