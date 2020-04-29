В Україні 1103 людини одужали від COVID-19 – МОЗ

Аня Мартинюк 29 квітня 2020, 09:59

За даними МОЗ, в Україні виявили ще 456 людей з коронавірусною інфекцією.

Новину передає «Преса України».

Станом на 9:00 ранку 29 квітня в Україні 9866 виявлених хворих на коронавірус. За даними МОЗ, з них 250 летальних випадків та 1103 людини одужали. За добу було виявлено 456 нових випадків.

«Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 412 випадків;

Волинська область — 271 випадок;

Дніпропетровська область — 323 випадки;

Донецька область — 52 випадки;

Житомирська область — 357 випадків;

Закарпатська область — 403 випадки;

Запорізька область — 228 випадків;

Івано-Франківська область — 821 випадок;

Кіровоградська область — 377 випадків;

м. Київ — 1341 випадок;

Київська область — 643 випадки;

Львівська область — 405 випадків;

Луганська область — 33 випадки;

Миколаївська область — 116 випадків;

Одеська область — 261 випадок;

Полтавська область — 188 випадків;

Рівненська область — 588 випадків;

Сумська область — 98 випадків;

Тернопільська область — 708 випадків;

Харківська область — 237 випадків;

Херсонська область — 111 випадків;

Хмельницька область — 81 випадок;

Чернівецька область — 1489 випадків;

Черкаська область — 282 випадки;

Чернігівська область — 41 випадок», - зазначили у прес-службі.

Варто зазначити, що в МОЗ відсутні дані про ситуацію на тимчасово окупованих територіях. Нагадаємо, в Україні до 11 травня діє карантин.