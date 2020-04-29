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У Дніпрі будинки заражених Сovid-19 почали помічати

Аня Мартинюк 29 квітня 2020, 09:26
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У Дніпрі будинки заражених Сovid-19 почали помічати

У місті Дніпро понад сто будинків помітили жовтими листівками. 

Новину передає «Преса України». 

Влада міста Дніпро вирішила позначати будинки, в яких зафіксовано випадки інфікування коронавірусом. А саме за допомогою листівок, на яких міститься інформація про такі випадки.

За даними журналістів, такі листівки жовтого кольору можна побачити уже у 150 будинках. До слова, у міськраді також оприлюднили інтерактивну карту з позначеними райони міста, де зафіксували випадки інфекції.

За словами чиновників, у під’їздах, де є підозра на Сovid-19, дезінфекцію проводитимуть частіше, а жителям нададуть антисептики.

Інтернет-спільнота Дніпра тим часом дискутує з приводу листівок. За словами юриста правозахисної групи "Січ" Віталія Серебрянська, такі оголошення є порушенням прав людини.

 

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