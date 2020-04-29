Сосєдов та Комаровський висловились про компанії, які зупинили співпрацю з Тодоренко

Аня Мартинюк 29 квітня 2020, 08:39

Як відомо, Регіну Тодоренко позбавили титулу «Жінка року» за версією журналу Glamour. Також з нею більше не мають справи P&G та Pepsi.

Новину передає «Преса України».

Відомий російський музичний критик долучився до захисників Регіни Тодоренко. Як відомо, знаменитість висловилась в інтерв’ю про те, що жінка може бути провокатором домашнього насильства, після чого на неї обвалилась критика збоку інтернет-спільноти, а ряд компаній розірвали з нею контракт навіть після офіційного вибачення за непорозуміння.

За словами Сосєдова, Тодоренко не сказала нічого кримінального. Так, він порадив викинути викинути премію «Жінка року-2019» від журналу Glamour на смітник. Як відомо, журнал вирішив позбавити її титулу, який був вручений у 2019 році.

«Гріш ціна тим преміям, які можуть бути відкликані заднім числом тільки за те, що людина сказала не те, що думає керівництво даної премії. Значить, ця премія - повне лайно. І нехай вона викине її на смітник! Ця премія не має жодної ваги. Гламур - НЕ гламур. Викинути! Це все ніщо. Пил. Зайва річ в будинку», - прокоментував він.

Також Тодоренко підтримав лікар Комаровський. За його словами, Регіні немає за що вибачатися. Крім того, він вважає, що у компанії P&G, яка розірвала із знаменністю контракт, відповідні рішення приймаються довго, навіть роками. Він зауважив, що це, скоріш за все, була ініціатива конкретної людини. Очевидно, що успішній Регіні Тодоренко заздрять, тому знайшлись люди, які скористались моментом.

До слова, Регіну Тодоренко також підтримали Нателла Крапівіна, Світлана Лобода, Микита Добринін, Ксенія Собчак, чоловік зірки Влад Топалов і його сестра Аліна, Дмитро Шепелєв, Слава Камінська, Леся Никитюк, Аліна Астровська та багато інших.