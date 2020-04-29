Офіційна гривня знову зміцнилась до долара

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Офіційна гривня в Україні продемонструвала зміцнення до долара та ослаблення до євро. Готівкові курси змінились незначно.
Новину передає «Преса України».
НБУ встановив офіційний курс гривні до долара на 29 квітня. Сьогодні офіційна гривня коштує 27,04 грн. Нацвалюта забрала у долара 5 копійок.
Офіційний курс гривні до євро встановлено на рівні 29,42 грн. Офіційна гривня ослабла на копійку від попереднього встановленого банком курсу.
«Поведінка гривні мало відрізняється від поведінки переважної більшості валют країн, що розвиваються з переважно сировинним експортом», - розповіли експерти.
Готівкові курси валют наступні. Купівля долара, як і днем раніше, відбувається за 27,00 грн. Продаж долара відбувається за 27,30 грн. Купівля євро проходить за 29,10 грн, що більше на 9 копійок від «вчорашнього» курсу, а продаж проходить за 29,40 грн, що менше на 13 копійок.
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