МАУ дозволить українцям повернутися з-за кордону

Аня Мартинюк 29 квітня 2020, 07:37

11 спеціальних рейсів з різних міст світу заберуть громадян України та інших бажаючих додому.

Новину передає «Преса України».

У прес-службі МАУ повідомили про здійснення 11 спеціальних міжнародних рейсів, якими українці зможуть повернутися на батьківщину. Також спецрейсами зможуть скористатися інші громадяни, які мають право в’їзду в країну.

Зокрема, рейси наступні.

1 травня 2020: Амстердам – Київ, Тель-Авів – Київ.

3 травня 2020: Женева – Київ, Дубай – Київ, Шарм-ель-Шейх – Київ.

5 травня 2020: Торонто – Київ, Дортмунд – Київ, Прага – Київ.

7 травня 2020: Мадрид – Київ, Мілан – Київ.

9 травня 2020: Мюнхен – Київ.

Окрім того, українці зможуть повернутися з Маямі та Гельсінкі, однак за умови двотижневої обсервації вдома або у спецзакладах.

Також МАУ пообіцяла авіарейси з Лісабону, Пхукету, Мілану, Неаполю, Праги, Амстердаму, Стокгольму, Бангкока, Торонто, Парижу, Єревану, Дубая, Балі, Цюриха, Ер-Ріяд, Софії, Тель-Авіва, Осло, Женеви, Аліканте, Ніцци, Франкфурта, Ларнаки та Дюссельдорфа.