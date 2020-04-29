МАУ дозволить українцям повернутися з-за кордону

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11 спеціальних рейсів з різних міст світу заберуть громадян України та інших бажаючих додому.
Новину передає «Преса України».
У прес-службі МАУ повідомили про здійснення 11 спеціальних міжнародних рейсів, якими українці зможуть повернутися на батьківщину. Також спецрейсами зможуть скористатися інші громадяни, які мають право в’їзду в країну.
Зокрема, рейси наступні.
1 травня 2020: Амстердам – Київ, Тель-Авів – Київ.
3 травня 2020: Женева – Київ, Дубай – Київ, Шарм-ель-Шейх – Київ.
5 травня 2020: Торонто – Київ, Дортмунд – Київ, Прага – Київ.
7 травня 2020: Мадрид – Київ, Мілан – Київ.
9 травня 2020: Мюнхен – Київ.
Окрім того, українці зможуть повернутися з Маямі та Гельсінкі, однак за умови двотижневої обсервації вдома або у спецзакладах.
Також МАУ пообіцяла авіарейси з Лісабону, Пхукету, Мілану, Неаполю, Праги, Амстердаму, Стокгольму, Бангкока, Торонто, Парижу, Єревану, Дубая, Балі, Цюриха, Ер-Ріяд, Софії, Тель-Авіва, Осло, Женеви, Аліканте, Ніцци, Франкфурта, Ларнаки та Дюссельдорфа.
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