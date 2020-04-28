Крим не відстає – Кількість хворих з COVID-19 зросла

Аня Мартинюк 28 квітня 2020, 14:25

Сергій Аксьонов заявив, що на анексованому півострові виявили ще 9 людей COVID-19.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 28 квітня, російські ЗМІ повідомили, що у Криму виявлено 79 випадків коронавірусної інфекції. За словами так званого голови Криму Сергія Аксьонова, за добу виявили 9 випадків.

«На сьогодні новини не дуже хороші. У нас за минулу добу дев'ять хворих. Семеро людей - це місто Ялта, там сімейне вогнище. Ще одна людина в Алушті з пневмонією і одна людина в Сімферополі - це співробітниця Республіканської дитячої клінічної лікарні», - уточнив він.

Варто зазначити, що у Севастополі всього 36 випадків COVID-19.