Нове опитування – Ляшко популярніший за Степанова та Супрун

Аня Мартинюк 28 квітня 2020, 13:57

Стало відомо, кому українці довіряють, кому – ні, а кого взагалі не знають.

Новину передає «Преса України».

Оприлюднено нові дані соціологічної групи "Рейтинг". Згідно опитування, проведеного у квітні цього року, українці довіряють більше головному санітарному лікарю України та заступнику голови МОЗ Віктору Ляшку. А саме 41%. Не довіряють 31% та 19% респондентів не знають такого.

Тим часом міністру охорони здоров'я Максиму Степанову довіряють 25%, не довіряють - 26%, а 38% не знають такого. До слова, колишня виконувачка обов’язків голови МОЗ Уляна Супрун зібрала 19% голосів опитаних, які довіряють їй, ще 63% не довіряють, а 13% її не знають.

Проміжному міністру МОЗ Іллі Ємця довіряють 16%, не довіряють - 33%, не знають - 41%.

Варто зазначити, що 49% опитаних вважають, що за останні два роки якість державних медичних послуг швидше погіршилась, 33% висловили думку, що вона залишилася на тому ж рівні, 12% - що покращилася.