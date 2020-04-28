Нове опитування – Ляшко популярніший за Степанова та Супрун 13:57
Любив суп з акул – Колишній кухар Кім Чен Ина розповів, чому той потовстішав 13:21
Компанії продовжують розривати контракти з Регіною Тодоренко 11:27
По 400 нових випадків COVID-19 на добу – В МОЗ нова статистика 10:49
Для особливих гостей – Ресторан Тищенка не закрився на карантин 10:13
У США кількість хворих на коронавірус перевалила за мільйон 09:17
Українців пускатимуть на ринки після вимірювання температури 08:43
Українцям запропонували попіаритися на пожежах у Чорнобилі 08:13
У Сальвадорі на тлі пандемії в’язнів позбавили дистанції 07:38
Второе пришествие Саакашвили - это агония власти Зеленского 15:07
Протести фермерів допомогли – Кабмін оголосить про відкриття ринків 14:45
Жертва дезінформації – У Китаї висловилось про коронавірус 13:31
Інтернет-спільнота закликала прибрати рекламу з обезлюднілого Таймс-сквер 12:53
Гренландія тепер не єдина країна, яка поборола коронавірус 12:17
У Росії запропонували ввести штрафи за нічне гавкання собак 11:39
Стало відомо, кому українці довіряють, кому – ні, а кого взагалі не знають.
Новину передає «Преса України».
Оприлюднено нові дані соціологічної групи "Рейтинг". Згідно опитування, проведеного у квітні цього року, українці довіряють більше головному санітарному лікарю України та заступнику голови МОЗ Віктору Ляшку. А саме 41%. Не довіряють 31% та 19% респондентів не знають такого.
Тим часом міністру охорони здоров'я Максиму Степанову довіряють 25%, не довіряють - 26%, а 38% не знають такого. До слова, колишня виконувачка обов’язків голови МОЗ Уляна Супрун зібрала 19% голосів опитаних, які довіряють їй, ще 63% не довіряють, а 13% її не знають.
Проміжному міністру МОЗ Іллі Ємця довіряють 16%, не довіряють - 33%, не знають - 41%.
Варто зазначити, що 49% опитаних вважають, що за останні два роки якість державних медичних послуг швидше погіршилась, 33% висловили думку, що вона залишилася на тому ж рівні, 12% - що покращилася.
13:57: Нове опитування – Ляшко популярніший за Степанова та Супрун
13:21: Любив суп з акул – Колишній кухар Кім Чен Ина розповів, чому той потовстішав
11:27: Компанії продовжують розривати контракти з Регіною Тодоренко
10:49: По 400 нових випадків COVID-19 на добу – В МОЗ нова статистика
10:13: Для особливих гостей – Ресторан Тищенка не закрився на карантин
09:17: У США кількість хворих на коронавірус перевалила за мільйон
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.