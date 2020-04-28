Любив суп з акул – Колишній кухар Кім Чен Ина розповів, чому той потовстішав

Аня Мартинюк 28 квітня 2020, 13:21

36-річний Кім Чен Ин набрав вагу не просто так. Виявилось, що у нього досить калорійний раціон.

Новину передає «Преса України».

За даними видання Mirror, лідер КНДР Кім Чен Ин, який не з’являється на публіці через операцію на серці та реабілітацію, значно погладшав. Видання, яке посилається на шеф-кухаря Кім Чен Ина, зазначило, що 36-річний лідер полюбляє незвичну їжу.

Як зазначається, у 2015 році Кім Чен Ин міг завершити вечір спустошенням двох пляшок елітного шампанського «Cristal», середня ціна на яке 370 доларів. Також у його меню дорогі стейки із яловичини преміальної якості з сиром Емменталь.

Колишній кухар Ина додав, що він любить фуа-гру та делікатесний суп з акулячих плавників. До слова, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що знає про стан здоров’я Кім Чен Ина. За його словами, скоро світ дізнається правду, не додавши ніяких деталей.