Microsoft та Coca-Cola підписали угоду

Компанії продовжують розривати контракти з Регіною Тодоренко 11:27
По 400 нових випадків COVID-19 на добу – В МОЗ нова статистика 10:49
Для особливих гостей – Ресторан Тищенка не закрився на карантин 10:13
У США кількість хворих на коронавірус перевалила за мільйон 09:17
Українців пускатимуть на ринки після вимірювання температури 08:43
Українцям запропонували попіаритися на пожежах у Чорнобилі 08:13
У Сальвадорі на тлі пандемії в’язнів позбавили дистанції 07:38
Второе пришествие Саакашвили - это агония власти Зеленского 15:07
Протести фермерів допомогли – Кабмін оголосить про відкриття ринків 14:45
Жертва дезінформації – У Китаї висловилось про коронавірус 13:31
Інтернет-спільнота закликала прибрати рекламу з обезлюднілого Таймс-сквер 12:53
Гренландія тепер не єдина країна, яка поборола коронавірус 12:17
У Росії запропонували ввести штрафи за нічне гавкання собак 11:39
Кількість випадків COVID-19 у світі наблизилась до 3 млн 10:35
Угода дозволить Coca-Cola вести максимально успішний бізнес впродовж наступного десятиліття.
Новину передає «Преса України».
У Microsoft Corp повідомили про підписання п’ятирічної угоди з компанією Coca-Cola про стандартизацію своїх ділових операцій у хмарі Microsoft та надання нових цифрових технологій для взаємодії зі співробітниками та клієнтами.
Як зазначається, Coca-Cola матиме більше інформації, яка дозволить покращити бізнес.
«У компанії Coca-Cola інновації та ріст є ключовими основами нашого бізнесу», - прокоментував Баррі Сімпсон, старший віце-президент і головний директор з питань інформаційних та інтегрованих служб компанії.
Тим часом Джудсон Алтофф, виконавчий віце-президент корпорації Microsoft, додав, що Coca-Cola є піонером та перспективним лідером у своїй галузі, а співпраця сприятиме постійному успіху бізнесу протягом наступного десятиліття.
11:27: Компанії продовжують розривати контракти з Регіною Тодоренко
10:49: По 400 нових випадків COVID-19 на добу – В МОЗ нова статистика
10:13: Для особливих гостей – Ресторан Тищенка не закрився на карантин
09:17: У США кількість хворих на коронавірус перевалила за мільйон
08:43: Українців пускатимуть на ринки після вимірювання температури
08:13: Українцям запропонували попіаритися на пожежах у Чорнобилі
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.