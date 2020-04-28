Microsoft та Coca-Cola підписали угоду

Аня Мартинюк 28 квітня 2020, 12:00

Угода дозволить Coca-Cola вести максимально успішний бізнес впродовж наступного десятиліття.

Новину передає «Преса України».

У Microsoft Corp повідомили про підписання п’ятирічної угоди з компанією Coca-Cola про стандартизацію своїх ділових операцій у хмарі Microsoft та надання нових цифрових технологій для взаємодії зі співробітниками та клієнтами.

Як зазначається, Coca-Cola матиме більше інформації, яка дозволить покращити бізнес.

«У компанії Coca-Cola інновації та ріст є ключовими основами нашого бізнесу», - прокоментував Баррі Сімпсон, старший віце-президент і головний директор з питань інформаційних та інтегрованих служб компанії.

Тим часом Джудсон Алтофф, виконавчий віце-президент корпорації Microsoft, додав, що Coca-Cola є піонером та перспективним лідером у своїй галузі, а співпраця сприятиме постійному успіху бізнесу протягом наступного десятиліття.