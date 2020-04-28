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Виробник підгузок вирішив долучитися до відомих компаній, які прийняли рішення припинити співпрацю з зірковою телеведучою.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 28 квітня, стало відомо, що відома телеведуча та співачка Регіна Тодоренко перестала співпрацювати ще з однією компанією, яка використовувала знаменитість для своєї рекламної кампанії.
Мова йде про компанію P&G та її бренд підгузок Pampers. Щоб елегантно викрутитися з ситуації у P&G пообіцяли направити кошти на рекламу з Регоною на підтримку сімей, які опинились у важкій життєвій ситуації.
«Компанія та всі її бренди виступають категорично проти будь-яких проявів насильства. Тому ми однаково занепокоєні як словами Регіни Тодоренко, так і спрямованою на неї агресією навіть після публічного вибачення. У цій ситуації ми не бачимо можливості продовжити співпрацю з Регіною. Частина коштів, спочатку спрямованих на рекламну кампанію за її участі, буде передана на підтримку сімей у важкій життєвій ситуації», - розповіли у компанії.
Нагадаємо, раніше через висловлювання Тодоренко про те, що жінка може провокувати насильство у сім’ї, з нею розірвали контракти PepsiCo, а журнал Glamour позбавив її титулу «Жінка року».
Тим не менше, ряд знаменитостей підтримали Тодоренко, яка стикнулась з боулінгом у Мережі.
11:27: Компанії продовжують розривати контракти з Регіною Тодоренко
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