Компанії продовжують розривати контракти з Регіною Тодоренко

Аня Мартинюк 28 квітня 2020, 11:27

Виробник підгузок вирішив долучитися до відомих компаній, які прийняли рішення припинити співпрацю з зірковою телеведучою.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 28 квітня, стало відомо, що відома телеведуча та співачка Регіна Тодоренко перестала співпрацювати ще з однією компанією, яка використовувала знаменитість для своєї рекламної кампанії.

Мова йде про компанію P&G та її бренд підгузок Pampers. Щоб елегантно викрутитися з ситуації у P&G пообіцяли направити кошти на рекламу з Регоною на підтримку сімей, які опинились у важкій життєвій ситуації.

«Компанія та всі її бренди виступають категорично проти будь-яких проявів насильства. Тому ми однаково занепокоєні як словами Регіни Тодоренко, так і спрямованою на неї агресією навіть після публічного вибачення. У цій ситуації ми не бачимо можливості продовжити співпрацю з Регіною. Частина коштів, спочатку спрямованих на рекламну кампанію за її участі, буде передана на підтримку сімей у важкій життєвій ситуації», - розповіли у компанії.

Нагадаємо, раніше через висловлювання Тодоренко про те, що жінка може провокувати насильство у сім’ї, з нею розірвали контракти PepsiCo, а журнал Glamour позбавив її титулу «Жінка року».

Тим не менше, ряд знаменитостей підтримали Тодоренко, яка стикнулась з боулінгом у Мережі.