По 400 нових випадків COVID-19 на добу – В МОЗ нова статистика 10:49
Для особливих гостей – Ресторан Тищенка не закрився на карантин 10:13
У США кількість хворих на коронавірус перевалила за мільйон 09:17
Українців пускатимуть на ринки після вимірювання температури 08:43
Українцям запропонували попіаритися на пожежах у Чорнобилі 08:13
У Сальвадорі на тлі пандемії в’язнів позбавили дистанції 07:38
Второе пришествие Саакашвили - это агония власти Зеленского 15:07
Протести фермерів допомогли – Кабмін оголосить про відкриття ринків 14:45
Жертва дезінформації – У Китаї висловилось про коронавірус 13:31
Інтернет-спільнота закликала прибрати рекламу з обезлюднілого Таймс-сквер 12:53
Гренландія тепер не єдина країна, яка поборола коронавірус 12:17
У Росії запропонували ввести штрафи за нічне гавкання собак 11:39
Кількість випадків COVID-19 у світі наблизилась до 3 млн 10:35
«Епіцентр» працює, ринки – ні – Депутат відреагував на протест херсонських фермерів 09:19
Кількість виявлених хворих на COVID-19 збільшилась на 401 особу. Чернівецька область лідирує за кількістю хворих.
Новину передає «Преса України».
У прес-службі МОЗ представили нові статистичні дані щодо поширення коронавірусу в Україні. Станом на 28 квітня в Україні 9410 випадків, з них 239 закінчились летально. Також 992 пацієнтам вдалось одужати.
«За добу зафіксовано 401 новий випадок», - додали у міністерстві.
Найбільше хворих у Чернівецькій області - 1429 та місті Київ – 1298. Найменше у Луганській області – 32 та Чернігівській області – 39. Ситуація в інших областях наступна:
Вінницька область — 406.
Волинська область — 260.
Дніпропетровська область — 318.
Донецька область — 52.
Житомирська область — 354.
Закарпатська область — 387.
Запорізька область — 208.
Івано-Франківська область — 783.
Кіровоградська область — 356.
Київська область — 604.
Львівська область — 371.
Миколаївська область — 116.
Одеська область — 248.
Полтавська область — 180.
Рівненська область — 553.
Сумська область — 95.
Тернопільська область — 664.
Харківська область — 221.
Херсонська область — 88.
Хмельницька область — 72.
Черкаська область — 276.
Варто зазначити, що дані з тимчасово окупованих територій відсутні. З початку року в Україні перевірили 26616 повідомлень про підозру на COVID-19.
10:49: По 400 нових випадків COVID-19 на добу – В МОЗ нова статистика
10:13: Для особливих гостей – Ресторан Тищенка не закрився на карантин
09:17: У США кількість хворих на коронавірус перевалила за мільйон
08:43: Українців пускатимуть на ринки після вимірювання температури
08:13: Українцям запропонували попіаритися на пожежах у Чорнобилі
07:38: У Сальвадорі на тлі пандемії в’язнів позбавили дистанції
15:07: Второе пришествие Саакашвили - это агония власти Зеленского
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.