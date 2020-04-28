По 400 нових випадків COVID-19 на добу – В МОЗ нова статистика

Аня Мартинюк 28 квітня 2020, 10:49

Кількість виявлених хворих на COVID-19 збільшилась на 401 особу. Чернівецька область лідирує за кількістю хворих.

Новину передає «Преса України».

У прес-службі МОЗ представили нові статистичні дані щодо поширення коронавірусу в Україні. Станом на 28 квітня в Україні 9410 випадків, з них 239 закінчились летально. Також 992 пацієнтам вдалось одужати.

«За добу зафіксовано 401 новий випадок», - додали у міністерстві.

Найбільше хворих у Чернівецькій області - 1429 та місті Київ – 1298. Найменше у Луганській області – 32 та Чернігівській області – 39. Ситуація в інших областях наступна:

Вінницька область — 406.

Волинська область — 260.

Дніпропетровська область — 318.

Донецька область — 52.

Житомирська область — 354.

Закарпатська область — 387.

Запорізька область — 208.

Івано-Франківська область — 783.

Кіровоградська область — 356.

Київська область — 604.

Львівська область — 371.

Миколаївська область — 116.

Одеська область — 248.

Полтавська область — 180.

Рівненська область — 553.

Сумська область — 95.

Тернопільська область — 664.

Харківська область — 221.

Херсонська область — 88.

Хмельницька область — 72.

Черкаська область — 276.

Варто зазначити, що дані з тимчасово окупованих територій відсутні. З початку року в Україні перевірили 26616 повідомлень про підозру на COVID-19.