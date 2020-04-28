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Для особливих гостей – Ресторан Тищенка не закрився на карантин

Аня Мартинюк 28 квітня 2020, 10:13
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Для особливих гостей – Ресторан Тищенка не закрився на карантин

Медійна особа та депутат Микола Тищенко потішив впливових людей тим, що не закрив свій ресторан на карантин. 

Новину передає «Преса України».

Журналісти Bihus.Info дізнались, що попри карантинні заходи в Україні деякі люди мають змогу насолодитися відпочинком у ресторані. Як виявилось, у нардепа «Слуги народу» є ресторан «Велюр», який досі приймає відвідувачів. Однак, не усіх підряд. 

У столичний ресторан пускають народних депутатів, бізнесменів, екс-чиновників та партнерів олігарха Ігоря Коломойського. 

Серед знатних гостів - Антон Яценко, Павло Куфтирьов, Олександр Кабанов, Віталій Кисіль. Ситуацію прокоментувала журналістка Наталія Влащенко.

«Економіка: поки всі сидять на карантині - можна сходити в ресторан «Велюр». Ще знаю парочку ресторанів, куди вхід тільки по депутатським посвідченням. Як в елітний гей-клуб. Можна, до речі, в Епіцентрі відкрити ресторан і стрип бар. Щоб двічі не вставати», - іронічно зазначила вона.

Нагадаємо, українські фермери та підприємці почали влаштовувати акції протесту. Вони вимагають відкриття ринків, адже сезонні продукти ніде реалізувати. В результаті Кабмін дав зелене світло на відкриття ринків.

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