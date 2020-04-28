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Медійна особа та депутат Микола Тищенко потішив впливових людей тим, що не закрив свій ресторан на карантин.
Новину передає «Преса України».
Журналісти Bihus.Info дізнались, що попри карантинні заходи в Україні деякі люди мають змогу насолодитися відпочинком у ресторані. Як виявилось, у нардепа «Слуги народу» є ресторан «Велюр», який досі приймає відвідувачів. Однак, не усіх підряд.
У столичний ресторан пускають народних депутатів, бізнесменів, екс-чиновників та партнерів олігарха Ігоря Коломойського.
Серед знатних гостів - Антон Яценко, Павло Куфтирьов, Олександр Кабанов, Віталій Кисіль. Ситуацію прокоментувала журналістка Наталія Влащенко.
«Економіка: поки всі сидять на карантині - можна сходити в ресторан «Велюр». Ще знаю парочку ресторанів, куди вхід тільки по депутатським посвідченням. Як в елітний гей-клуб. Можна, до речі, в Епіцентрі відкрити ресторан і стрип бар. Щоб двічі не вставати», - іронічно зазначила вона.
Нагадаємо, українські фермери та підприємці почали влаштовувати акції протесту. Вони вимагають відкриття ринків, адже сезонні продукти ніде реалізувати. В результаті Кабмін дав зелене світло на відкриття ринків.
10:49: По 400 нових випадків COVID-19 на добу – В МОЗ нова статистика
10:13: Для особливих гостей – Ресторан Тищенка не закрився на карантин
09:17: У США кількість хворих на коронавірус перевалила за мільйон
08:43: Українців пускатимуть на ринки після вимірювання температури
08:13: Українцям запропонували попіаритися на пожежах у Чорнобилі
07:38: У Сальвадорі на тлі пандемії в’язнів позбавили дистанції
15:07: Второе пришествие Саакашвили - это агония власти Зеленского
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