Для особливих гостей – Ресторан Тищенка не закрився на карантин

Аня Мартинюк 28 квітня 2020, 10:13

Медійна особа та депутат Микола Тищенко потішив впливових людей тим, що не закрив свій ресторан на карантин.

Новину передає «Преса України».

Журналісти Bihus.Info дізнались, що попри карантинні заходи в Україні деякі люди мають змогу насолодитися відпочинком у ресторані. Як виявилось, у нардепа «Слуги народу» є ресторан «Велюр», який досі приймає відвідувачів. Однак, не усіх підряд.

У столичний ресторан пускають народних депутатів, бізнесменів, екс-чиновників та партнерів олігарха Ігоря Коломойського.

Серед знатних гостів - Антон Яценко, Павло Куфтирьов, Олександр Кабанов, Віталій Кисіль. Ситуацію прокоментувала журналістка Наталія Влащенко.

«Економіка: поки всі сидять на карантині - можна сходити в ресторан «Велюр». Ще знаю парочку ресторанів, куди вхід тільки по депутатським посвідченням. Як в елітний гей-клуб. Можна, до речі, в Епіцентрі відкрити ресторан і стрип бар. Щоб двічі не вставати», - іронічно зазначила вона.

Нагадаємо, українські фермери та підприємці почали влаштовувати акції протесту. Вони вимагають відкриття ринків, адже сезонні продукти ніде реалізувати. В результаті Кабмін дав зелене світло на відкриття ринків.