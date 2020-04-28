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Apple затримує виробництво нових iPhone

Аня Мартинюк 28 квітня 2020, 09:40
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Apple затримує виробництво нових iPhone

Пандемія коронавірусу нашкодила планам Apple представити оновлені версії iPhone.

Новину передає «Преса України».

За даними The Wall Street Journal, технологічний гігант Apple затримує виробництво цьогорічних моделей iPhone у зв’язку з пандемією коронавірусу. Як зазначає видання, яке спілкувалось з джерелом, знайомим з ситуацією, запуск виробництва відкладеться приблизно на місяць.

Як відомо, цьогоріч Apple планує випустити чотири нові iPhone, включаючи деякі моделі, що підтримують 5G. Телефони будуть доступні у трьох розмірах, 5,4 дюйма, двох моделях на 6,1 дюйма та моделі 6,7 дюйма.

Минулого тижня технологічний гігант представив бюджетну версію свого смартфона - iPhone SE. Хоча телефон за зовнішнім виглядом нагадує iPhone 8, він має процесор, подібний до того, який має iPhone 11.

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