Apple затримує виробництво нових iPhone

Аня Мартинюк 28 квітня 2020, 09:40

Пандемія коронавірусу нашкодила планам Apple представити оновлені версії iPhone.

Новину передає «Преса України».

За даними The Wall Street Journal, технологічний гігант Apple затримує виробництво цьогорічних моделей iPhone у зв’язку з пандемією коронавірусу. Як зазначає видання, яке спілкувалось з джерелом, знайомим з ситуацією, запуск виробництва відкладеться приблизно на місяць.

Як відомо, цьогоріч Apple планує випустити чотири нові iPhone, включаючи деякі моделі, що підтримують 5G. Телефони будуть доступні у трьох розмірах, 5,4 дюйма, двох моделях на 6,1 дюйма та моделі 6,7 дюйма.

Минулого тижня технологічний гігант представив бюджетну версію свого смартфона - iPhone SE. Хоча телефон за зовнішнім виглядом нагадує iPhone 8, він має процесор, подібний до того, який має iPhone 11.