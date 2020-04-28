Apple затримує виробництво нових iPhone

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Пандемія коронавірусу нашкодила планам Apple представити оновлені версії iPhone.
Новину передає «Преса України».
За даними The Wall Street Journal, технологічний гігант Apple затримує виробництво цьогорічних моделей iPhone у зв’язку з пандемією коронавірусу. Як зазначає видання, яке спілкувалось з джерелом, знайомим з ситуацією, запуск виробництва відкладеться приблизно на місяць.
Як відомо, цьогоріч Apple планує випустити чотири нові iPhone, включаючи деякі моделі, що підтримують 5G. Телефони будуть доступні у трьох розмірах, 5,4 дюйма, двох моделях на 6,1 дюйма та моделі 6,7 дюйма.
Минулого тижня технологічний гігант представив бюджетну версію свого смартфона - iPhone SE. Хоча телефон за зовнішнім виглядом нагадує iPhone 8, він має процесор, подібний до того, який має iPhone 11.
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