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Також у США побільшало кількість смертей.
Новину передає «Преса України».
За даними порталу Worldometers, станом на 28 квітня у США зафіксували 1,010,507 випадків COVID-19. З них 56,803 людини померли та 139,162 одужали. Американмські ЗМІ наголошують, що жертвами вірусу найчастіше стають темношкірі.
До слова, у світі нараховано 3,065,244 випадки інфікування, з яких 211,639 смертей та 922,885 людей, які одужали.
Нагадаємо, смертоноснй китайський вірус поширився 210 країнами та територіями.
09:17: У США кількість хворих на коронавірус перевалила за мільйон
08:43: Українців пускатимуть на ринки після вимірювання температури
08:13: Українцям запропонували попіаритися на пожежах у Чорнобилі
07:38: У Сальвадорі на тлі пандемії в’язнів позбавили дистанції
15:07: Второе пришествие Саакашвили - это агония власти Зеленского
14:45: Протести фермерів допомогли – Кабмін оголосить про відкриття ринків
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