У США кількість хворих на коронавірус перевалила за мільйон

Аня Мартинюк 28 квітня 2020, 09:17

Також у США побільшало кількість смертей.

Новину передає «Преса України».

За даними порталу Worldometers, станом на 28 квітня у США зафіксували 1,010,507 випадків COVID-19. З них 56,803 людини померли та 139,162 одужали. Американмські ЗМІ наголошують, що жертвами вірусу найчастіше стають темношкірі.

До слова, у світі нараховано 3,065,244 випадки інфікування, з яких 211,639 смертей та 922,885 людей, які одужали.

Нагадаємо, смертоноснй китайський вірус поширився 210 країнами та територіями.