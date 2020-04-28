Українців пускатимуть на ринки після вимірювання температури

Аня Мартинюк 28 квітня 2020, 08:43

В МОЗ попередили, що ринки в Україні відкриють, однак продавцям і покупцям доведеться дотримуватись суворих правил.

Новину передає «Преса України».

У прес-службі МОЗ повідомили, що впродовж поточного тижня в Україні запрацюють продовольчих ринки. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов зауважив, що це буде серйозний крок до послаблення карантину.

Тим не менше, ринки працюватимуть виключно за умови дотримання певних правил. Інфографіку з правилами представили на сайті МОЗ.

Зокрема, між продавцями повинна бути дистанція 3 метри, через кожні 3 години вони мусять дезінфікувати робоче місце. На 10 квадратних метрів повинно бути не більше одного покупця.

До слова, вхід на ринок, як для покупців, так і для продавців буде дозволено за наявності захисної маски чи респіратора. Також на вході всі проходитимуть температурний скринінг.