Українців пускатимуть на ринки після вимірювання температури

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В МОЗ попередили, що ринки в Україні відкриють, однак продавцям і покупцям доведеться дотримуватись суворих правил.
Новину передає «Преса України».
У прес-службі МОЗ повідомили, що впродовж поточного тижня в Україні запрацюють продовольчих ринки. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов зауважив, що це буде серйозний крок до послаблення карантину.
Тим не менше, ринки працюватимуть виключно за умови дотримання певних правил. Інфографіку з правилами представили на сайті МОЗ.
Зокрема, між продавцями повинна бути дистанція 3 метри, через кожні 3 години вони мусять дезінфікувати робоче місце. На 10 квадратних метрів повинно бути не більше одного покупця.
До слова, вхід на ринок, як для покупців, так і для продавців буде дозволено за наявності захисної маски чи респіратора. Також на вході всі проходитимуть температурний скринінг.
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