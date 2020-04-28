Українцям запропонували попіаритися на пожежах у Чорнобилі

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Усіх небайдужих українців закликали придбати рукавички, респіратори та лопати, які необхідні рятувальникам у Зоні відчуження.
Новину передає «Преса України».
Член Громадської Ради в Державному агентстві України з управління зоною відчуження Ярослав Ємельяненко оприлюднив у соцмережі відео, на якому гід у Зоні відчуження та журналіст Олена Гнесь закликає людей попіаритися на пожежах у Чорнобилі. А саме придбати рукавички, респіратори, які необхідні пожежникам, рятувальникам та лісничим.
«Я пропоную вам купити лопати і просто приєднатися до прокладання так званих мінералізованих смуг, щоб зупинити вогонь», - наголосила вона.
Тим часом Ярослав Ємельяненко закликав піднімати питання пожеж у ЗМІ.
«Питання в прямому ефірі: "Чи не вважаєте ви, що деякі депутати піаряться на цій пожежі?" Друзі, хай кожен піариться. Якщо він привозить допомогу, піднімає питання в ЗМІ, не дає замовчувати факти та допомагає гасити пожежу - хай такого піару буде більше! Скоріше загасимо!» - додав він.
Нагадаємо, активісти та волонтери, які допомагають пожежникам та рятувальникам гасити пожежі у Зоні відчуження, заявляють, що вогонь не ліквідовано, як про це говорить влада.
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