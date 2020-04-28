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У Сальвадорі на тлі пандемії в’язнів позбавили дистанції

Аня Мартинюк 28 квітня 2020, 07:38
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У Сальвадорі на тлі пандемії в’язнів позбавили дистанції

У Сальвадорі між ув'язненими почалися сутички, які обернулися рекордними 22 смертями за добу. В результаті влада вирішила, що робити з бунтівниками.

Новину передає «Преса України».

За даними іноземних ЗМІ, влада в Сальвадорі максимально згуртувала в’язнів, змушуючи їх тісно сидіти один біля одного в самісінькій білизні та масках. 

Президент Наїб Букеле наказав придушити агресивні дії, які спостерігались у в’язниці минулого тижня. За попередніми даними, у тюрмах було вбито 22 людини за добу. А за минулі вихідні - 60 людей. Розвідка припускає, що відповідне завдання вбивати дали лідери банди.

На фото, які отримали ЗМІ, видно як в’язні в Сан-Сальвадорі, Сальвадор, чекають, поки проводяться так звані заходи безпеки, обшуки у камерах.

«Жоден промінь сонячного світла не потрапить в жодну камеру», - пригрозив директор тюрем Осіріс Луна Меза у Twitter. Він заявив, що заходи «необхідні для припинення хвилі вбивств». 

Тим часом правозахисні організації попередили про поширення коронавірусу зі смертельними наслідками через переповнені ізолятори, що уже спостерігається у тюрмах Латинської Америки. 

До слова, у Сальвадорі зареєстровано 323 випадки та вісім смертей від коронавірусу.

  

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