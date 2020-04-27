Второе пришествие Саакашвили - это агония власти Зеленского

zmxn 27 квітня 2020, 15:07

Владимир Зеленский призвал Михаила Саакашвили стать под знамена команды-Зе, борющейся с "эпохой бедности" - предложил пост Вице-премьера по реформам.

Грузинский политик принял предложение президента Украины и теперь рискует окончательно обвалить свой политический рейтинг. Новая его должность - заведомо провальный для Михо тактический ход. Мне лично сложно понять экс-главу Одесской ОГА... Саакашвили на протяжении всей своей политической карьеры позиционировал себя, как несгибаемо-непримиримый борец с олигархатом. Но, придя сегодня во власть, он становится членом команды, в которой два лидера являются марионетками олигархов: Зеленский - Коломойского, а Шмыгаль - Ахметова. Саакашвили на дух не выносит коррупционеров, а здесь ему ежедневно придется жать руку Ермаку, погрязшему в коррупции, продающему оптом и в розницу "хлебные" государственные должности. Не следует забывать и о том, что за спиной Саакашвили будет вечно маячить силуэт одиозного Арсена Авакова, норовящего вонзить нож в эту самую спину. И самое главное: теперь абсолютно ясно, что команда Зеленского настроена пророссийски и готова идти на уступки Путину. Но при этом Саакашвили считается личным врагом № 1 для президента РФ. Совершенно очевидно, что ни Коломойскому, ни Ахметову, ни Ермаку, ни Авакову, ни, тем более, Путину, украинские реформы не нужны. И мне сложно предположить, как в подобной ситуации боец-одиночка Саакашвили, находясь "в стане врага", собирается реформировать экономику Украины? Но, тем не менее, он принимает предложение Зеленского. Почему? Да потому, что для Саакашвили политическая борьба, жестокое противостояние, напор - это нормальное состояние. Именно в этом состоянии он ярко раскрывается, как политик. Он авантюрист, он всегда верит в свою победу. Но когда один в поле воин, когда за спиной никого, кроме Авакова, прячущего нож в рукаве - я думаю, что Саакашвили вполне может закончить свое второе пришествие в украинскую власть - вторым забегом по киевским крышам...

... Приглашение в свою команду Михаила Саакашвили, я рассматриваю, как агонию Владимира Зеленского. Он явно деморализован, он подавлен. Колода из "друзей детства" и коллег-КВНщиков перетасована и полностью перебрана - других "своих" кандидатов больше нет. И Зе набирает номер телефона Саакашвили... Почему именно Саакашвили? Я смею предположить, что это сделано "по совету старших товарищей". Таким образом нового вице-премьера хотят сделать "громоотводом", а Зеленского вывести из-под удара. Всем, в том числе и президенту Украины, ясно, что ближайшие четыре года будут не просто провальными - они будут катастрофичными для страны. И необходим буфер, который поможет Зеленскому безболезненно покинуть кабинет на Банковой, вернуться на сцену и дальше веселить публику игрой на фортепиано... Сложно сделать этим буфером кого-либо из окружения президента - никому не известных, бездарных, необразованных, случайных "профанов в экономике". Значит за все нести ответ самому Зеленскому. Но если в высших эшелонах власти, появляется фигура Саакашвили - это совершенно меняет дело. Саакашвили - личность масштабная, культовая, всемирно известная. Зеленский в сравнении с ним - политический карлик. И потому, когда реформы "захлебнутся", именно Саакашвили, а не Зеленского могут сделать "крайним", ответственным за все катаклизмы.

... Каков же выход из создавшейся ситуации? Я уверен, что в самые ближайшие сроки в Украине должен быть создан чрезвычайный орган: "Комитет национального спасения". В него должны войти: молодое поколение украинских бизнесменов, построивших свои бизнес-империи без помощи "комсомольских схем"; известные меценаты; прогрессивные ученые-экономисты нового поколения; заслуженные представители культуры и искусств. И Владимир Зеленский должен будет добровольно передать власть этой команде, дабы предотвратить экономический коллапс. Если, конечно же, ему позволит Путин...

Артур Балаев, писатель.