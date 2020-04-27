Світові ціни на нафту продовжили падіння

Аня Мартинюк 27 квітня 2020, 15:03

Нафта марки WTI втратила 12,1%, а еталонна Brent - $1,08.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 27 квітня, світові ціни на нафту просіли у ціні. Ф'ючерси на нафту в США втратили більш ніж на 2 долари за барель, побоюючись, що сховища в Кушинг, штат Оклахома, незабаром можуть бути повністю переповнені. Так, WTI здешевіла на $2,05, або на 12,1%, до $14,89 за барель.

Тим часом еталонна нафта марки Brent з поставкою у червні здешевіла на $1,08 до $20,36 за барель.

За словами аналітиків, виробники чорного золота можуть не скоротити виробництво швидко або досить глибоко, щоб знизити ціни. Особливо коли очікується, що світовий обсяг виробництва скоротиться на 2% цього року, що гірше фінансової кризи, тоді як попит впав на 30% через пандемію.