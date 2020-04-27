Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • В МОЗ представили невтішну статистику щодо COVID-19
  • Нова статистика від МОЗ – В Україні понад 200 смертей від COVID-19
  • У Мережі показали фото наслідків пожеж у Зоні відчуження

Протести фермерів допомогли – Кабмін оголосить про відкриття ринків

Аня Мартинюк 27 квітня 2020, 14:45
Версія для друку
Протести фермерів допомогли – Кабмін оголосить про відкриття ринків

Володимир Зеленський дав зелене світло відкриттю майже трьохсот ринків по всій країні.

Новину передає «Преса України».

Завтра, 28 квітня, Кабмін пообіцяв дати добро відкриттю 280 продовольчих ринків по всій країні. Їх відкриття відбудеться впродовж поточного тижня. Також кількість ринків, які планують відкрити, можуть збільшити.

У прес-службі президента заявили, що відповідне питання уже обговорювалось з лідером країни Володимиром Зеленським.

«Ми розуміємо, що є певна психологічна втома. COVID втомив не тільки українців. Оскільки продовольчі ринки надзвичайно важливі для виживання і харчування багатьох громадян, потрібно думати, як дати їм можливість працювати безпечно. Встановимо чіткі правила і давайте дозволимо відкрити. Треба вчитися жити і працювати в нових умовах», - заявив президент. 

Як повідомлялось раніше, в ряді міст України спалахнули акції протестів фермерів та підприємців. Вони вимагали дозволити відкрити ринки, оскільки сезонну продукцію ніде реалізовувати. 

Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції