Протести фермерів допомогли – Кабмін оголосить про відкриття ринків

Аня Мартинюк 27 квітня 2020, 14:45

Володимир Зеленський дав зелене світло відкриттю майже трьохсот ринків по всій країні.

Новину передає «Преса України».

Завтра, 28 квітня, Кабмін пообіцяв дати добро відкриттю 280 продовольчих ринків по всій країні. Їх відкриття відбудеться впродовж поточного тижня. Також кількість ринків, які планують відкрити, можуть збільшити.

У прес-службі президента заявили, що відповідне питання уже обговорювалось з лідером країни Володимиром Зеленським.

«Ми розуміємо, що є певна психологічна втома. COVID втомив не тільки українців. Оскільки продовольчі ринки надзвичайно важливі для виживання і харчування багатьох громадян, потрібно думати, як дати їм можливість працювати безпечно. Встановимо чіткі правила і давайте дозволимо відкрити. Треба вчитися жити і працювати в нових умовах», - заявив президент.

Як повідомлялось раніше, в ряді міст України спалахнули акції протестів фермерів та підприємців. Вони вимагали дозволити відкрити ринки, оскільки сезонну продукцію ніде реалізовувати.