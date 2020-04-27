У ДСНС попередили про нічні заморозки

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Найближча ніч в Україні буде досить холодною, однак денна температура повітря порадує +20 градусами.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 27 квітня, у прес-службі ДСНС повідомили, що вночі 28 квітня в Україні спостерігатимуться заморозки грунту. А саме 0-3 градуси у північних та північно-східних областях. Зокрема, такий прогноз представили в УкрГідрометцентрі.
Тим часом синоптик Наталія Діденко зазначила, що 28 квітня вдень стовпчики термометрів покажуть +14+18 градусів, на заході +15+20 градусів.
«Хоча найближча ніч ще побуде холодною, +2+8 градусів, а на Півночі та північному сході ще й можливі заморозки. Сподіваюсь, що це - останні заморозки у найближчому синоптичному майбутньому», - додала вона, підкресливши, що опади будуть малоймовірні.
Нагадаємо, раніше синоптики спрогнозували теплий травень в Україні.
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