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У ДСНС попередили про нічні заморозки

Аня Мартинюк 27 квітня 2020, 14:21
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У ДСНС попередили про нічні заморозки

Найближча ніч в Україні буде досить холодною, однак денна температура повітря порадує +20 градусами. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 27 квітня, у прес-службі ДСНС повідомили, що вночі 28 квітня в Україні спостерігатимуться заморозки грунту. А саме 0-3 градуси у північних та північно-східних областях. Зокрема, такий прогноз представили в УкрГідрометцентрі.

Тим часом синоптик Наталія Діденко зазначила, що 28 квітня вдень стовпчики термометрів покажуть +14+18 градусів, на заході +15+20 градусів.

«Хоча найближча ніч ще побуде холодною, +2+8 градусів, а на Півночі та північному сході ще й можливі заморозки. Сподіваюсь, що це - останні заморозки у найближчому синоптичному майбутньому», - додала вона, підкресливши, що опади будуть малоймовірні.

Нагадаємо, раніше синоптики спрогнозували теплий травень в Україні. 

 

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