На Буковині підприємці почали пікетувати ОДА

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Слідом за Херсонщиною акції протесту відбулись у Чернігівській області.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 27 квітня, біля будівлі Чернівецької обласної державної адміністрації зібралися підприємці продуктових ринків. Вони почали протест проти карантинних обмежень й попросили дозволити їм повернутись до роботи.
Раніше у Чернівецькій ОДА пояснювали, що рішення про відновлення роботи ринків може ухвалити Чернівецька міськрада. Однак, цього не сталося.
Нагадаємо, на Херсонщині фермери влаштували акцію протесту. Вони заявили, що не можуть реалізувати сезонну продукцію й понесуть великі збитки.
15:07: Второе пришествие Саакашвили - это агония власти Зеленского
14:45: Протести фермерів допомогли – Кабмін оголосить про відкриття ринків
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