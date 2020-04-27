Жертва дезінформації – У Китаї висловилось про коронавірус

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Прес-секретар МЗС Китаю відповів на заяви ЄС про те, що країна в Східній Азії є розповсюджувачем дезінформації про коронавірус.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 27 квітня, Міністерство фінансів Китаю відповіло на заяву Європейського Союзу про те, що нібито Китай поширює дезінформацію про нову пандемію коронавірусу.
Представник Міністерства закордонних справ Китаю Ген Шуан зазначив, що Китай є жертвою дезінформації Covid-19, а не розповсюдником такої інформації.
Відповідну заяву прес-секретар Міністерства закордонних справ Китаю зробив зауваження під час щоденного брифінгу. Нагадаємо, у Китаї, де відбувся спалах коронавірусу, зафіксували 82,830 випадків інфікування, з яких 4,633 виявились летальними та 77,474 людям вдалось одужати. Всього у світі 3,006,113 випадків інфікування, з яких 207,265 смертей.
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